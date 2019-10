Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Finger bei Bauarbeiten abgerissen

53919 Weilerswist (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07 Uhr) verletzte ein 47-Jähriger Baggerfahrer aus Hürth versehentlich einen 56-Jährigen Kollegen aus Hamminklen an der Hand als dieser versuchte eine stellenweise verrostete Leitung zu reparieren. Der Betroffene verlor dabei den vorderen Teil seines Zeigefingers. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

