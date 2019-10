Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 35-jähriger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag, 29. Oktober 2019, ein 35 Jahre alter Mann aus Marl tödlich verletzt worden. Der Mann war nach ersten Ermittlungen um 14.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Ostring in Buer in Richtung Bertlich unterwegs. Ein 43 Jahre alter LKW-Fahrer aus Wülfrath erfasste den Radfahrer mit seinem Sattelzug, als er vom Ostring aus nach rechts in die Westerholter Straße abbiegen wollte. Der LKW-Fahrer sowie ein Zeuge wurden vor Ort durch Rettungskräfte und Seelsorger betreut. Die Polizei sperrte für die Dauer des Einsatzes weite Teile der Kreuzung. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei von einem Gutachter unterstützt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

