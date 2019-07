Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wieder mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ein 33-Jähriger schlug in der Nacht zu Samstag in Blankenheim, Nonnenbacher Weg, an zwei Pkw Scheiben ein. Dabei wurde er von Zeugen erkannt. Er begab sich von dort fußläufig zur Straße Am Rathausplatz und trat dort erneut gegen Fahrzeuge. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und d der Polizeiwache Schleiden zugeführt.

Bereits im letzten Jahr trat er als Tatverdächtiger mehrerer Sachbeschädigungen (Abtreten von Außenspiegeln) auf.

