Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Windeln von Lkw gestohlen

53881 Euskirchen (ots)

500 Pakete mit jeweils 24 Windeln stahlen Unbekannte von einem Auflieger am Narzissenweg. Nachdem der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug Mittwochnachmittag an der Procter- und Gamble-Straße beladen hatte, suchte er zum Übernachten im Fahrzeug einen Parkplatz am Narzissenweg auf. Als er vor Fahrtantritt am Donnerstagmorgen sein Fahrzeug kontrollierte, bemerkte den geöffneten Auflieger. Unbekannte hatten während der Nacht die Türsicherung des Aufliegers aufgebrochen und anschließend die Pakete entladen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

