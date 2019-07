Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reise-Rückkehr ohne Pkw

53879 Euskirchen (ots)

Am Sonntagabend stellte ein Mann aus Euskirchen (30) den Diebstahl seines Fahrzeugs fest. Freitagsmittags hatte er seinen Ford in einer Parktasche in Höhe der Kommerner Straße geparkt. Anschließend verreiste er. Als er am Sonntag gegen 19 Uhr zurückkehrte, um sein Fahrzeug zu holen, stellte er fest, dass es nicht mehr Ort war. Das Fahrzeug wurde ausgeschrieben.

