Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Bismarck - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Ein 13-jähriger Junge fuhr am Dienstagnachmittag, 29. Oktober 2019, mit dem Fahrrad von seiner Schule nach Hause und wurde an der Bismarckstraße Opfer eines versuchten Raubes. Der Junge hielt an einer Ampel an und wurde von drei Jungen angesprochen, die ihn fragten, ob sie mal sein Fahrrad benutzen könnten. Als der 13-Jährige dies verneinte, schlugen zwei der Jungen ihn mehrfach und versuchten das Fahrrad zu entwenden. Der 13-jährige Gelsenkirchener konnte mit dem Fahrrad flüchten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Trio machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209-365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

