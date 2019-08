Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Die Bundespolizei in Koblenz bildet nicht nur Polizisten aus

Koblenz (ots)

Die Bundespolizeidirektion Koblenz bildet seit 2015 ihren Nachwuchs in den Berufsbildern "Verwaltungsfachangestellte/r - Fachrichtung Bundesverwaltung" sowie "Kauffrau/-mann für Büromanagement" selbst aus. Aktuell befinden sich bei der Bundespolizeidirektion Koblenz elf Frauen und Männer in der Berufsausbildung. In einer modernen Bundessicherheitsbehörde sind Tarifbeschäftigte nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützen die Bundespolizisten in fast allen Bereichen der Verwaltung, Polizeitechnik und des Einsatzes. Die Aufgaben der Bundespolizei sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie umfassen die Bereiche Grenzschutz, Bahnpolizei, Luftsicherheit und Objektschutz. Zur Aufgabenerfüllung setzt sie moderne Informationstechnik, unterschiedliche Polizeifahrzeuge, Waffen und andere polizeiliche Einsatzmittel ein. Ihre Kräfte setzt die Bundespolizei räumlich, zeitlich flexibel an erkannten Einsatz- und Kriminalitätsschwerpunkten ein. Alles wird beschafft, verwaltet, geplant und dokumentiert, was zu einem großen Teil Verwaltungsangestellte erledigen. Aus diesem Grund durchlaufen die Auszubildenden während der dreijährigen Ausbildung die vielfältigen polizeilichen Fachbereiche. Unterbrochen werden diese praktischen Ausbildungsanteile durch attraktive Unterweisungen im Bundesverwaltungsamt in Köln sowie durch interessante Berufsschulunterrichte in Bonn. Bei der Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachanstellten bilden die fallbezogene Rechtsanwendung, die Personalwirtschaft sowie das Verwaltungshandeln Kern der Ausbildung. In der Fachrichtung des Kaufmanns/Kauffrau für Büromanagement liegt der Schwerpunkt hingegen auf der Informationsverarbeitung, die bürowirtschaftlichen Abläufe und den Koordinations- und Organisationsaufgaben. Nach der Ausbildung bestehen gute Chancen für eine Übernahme bei der Bundespolizei mit interessanten Aufstiegsperspektiven. Die Bundespolizei sucht auch für das Einstellungsjahr 2020 wieder Auszubildende für das Berufsbild eines/einer Verwaltungsfachangestellten mit der Fachrichtung Bundesverwaltung.

Einstellungsvoraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss, eine gute Note in Deutsch und mindestens befriedigende Leistung in Mathematik. Darüber hinaus sind eine gute Allgemeinbildung, eine hohe Leistungsbereitschaft und ein ausgeprägter Teamgeist Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung bei der Bundespolizei. Die Ausschreibungen der Bundespolizeidirektion Koblenz sind im Internet unter www.bund.de zu finden und können bei den Arbeitsagenturen eingesehen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 4. Oktober 2019.

