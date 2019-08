Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Sommernachtskonzert der Bundespolizei und der Generaldirektion Kulturelles Erbe auf der Festung Ehrenbreitstein

Am 4. September 2019 veranstaltet die Bundespolizeidirektion Koblenz in Kooperation mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ein Sommernachtskonzert auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Bundespolizei ist schon seit 1951 in Koblenz ansässig und fühlt sich deshalb auch mit der Stadt und der Region verbunden. Als Teil von Koblenz möchte die Bundespolizei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und der Region mit diesem Konzert auch kulturell etwas zurückgeben. Im historischen Ambiente des UNESCO Weltkulturerbes wird das Rock und Pop Ensemble des Bundespolizeiorchester Hannover musikalisch den Abend gestalten. Begleitet wird das Orchester von der rheinhessisch-äthiopischen Sängerin Menna Mulugeta aus Bingen, die seit ihrem Erfolg bei "The Voice of Germany" kein Geheimtipp mehr ist. Das Repertoire des 45-köpfigen Bundespolizeiorchesters reicht von Klassik über Pop bis Rock. Der Eintritt des Benefizkonzertes ist frei. Die Spenden gehen zu Gunsten der Koblenzer Bürgerstiftung und der Bundespolizei Stiftung. Außerdem haben die Besucher die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundespolizei zu informieren und sie als attraktiven Arbeitgeber mit guten Berufs- und Aufstiegschancen kennenzulernen. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Konzertbeginn ist um 19:00 Uhr. Die Bundespolizei und die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz freuen sich auf Ihren Besuch.

