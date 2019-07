Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Hotel in Wehlheiden: Kasseler Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel: In der Nacht zum gestrigen Mittwoch bricht ein bislang unbekannter Täter in ein Hotel in der Wilhelmshöher Allee, in Höhe der Ludwig-Mohr-Straße ein. Er lässt Bargeld und eine Druckerpatrone mitgehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelt der Täter in der Zeit zwischen, gestern Abend 23:30 Uhr und heute Morgen 06:00 Uhr, die Eingangstür eines Hotels mit Brachialgewalt auf und gelangt so in den Vorraum. Nachdem er mehrfach versucht, die Zwischentür zur Rezeption aufzubrechen, schlägt er schließlich mit einem Pflasterstein die Scheibe der Tür ein und klettert hindurch. Die Rezeption des Hotels war im Tatzeitraum nicht besetzt. Hinter der Rezeption findet der Täter eine Kasse mit Wechselgeld, die er aufbricht und das darin befindliche Kleingeld in unbestimmter Höhe entwendet. Außerdem lässt er noch eine neuwertige Druckerpatrone mitgehen, die er ebenfalls im Rezeptionsbereich findet. Nach der Tat flüchtet er in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro.

Nun bitten die Ermittler des K 21/22 Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wilhelmshöher Allee gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

