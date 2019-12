POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Unfälle - Wohnhausbrand

Polizeipräsidium Aalen

Rosenberg - zu schnell - Achse herausgerissen

Gegen 17.30 Uhr befuhr am Freitag eine 20jährige Mitsubishi-Fahrerin die Kreisstraße 3321 von Rosenberg kommend in Richtung Unterknausen. Hierbei kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und im weiteren Verlauf abrupt nach links von der Fahrbahn über eine Verdolung. An der Verdolung wurde die Hinterachse einseitig herausgerissen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und schließlich quer zur Fahrbahn an einem Baum zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde die 20jährige nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Hall - Spiegel gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Freitag um 19.10 Uhr befuhr ein 54jähriger Golf-Fahrer die Landesstraße 1055 von Hessental in Richtung Steinbach. In einer dortigen Linkskurve kam ihm ein Pkw entgegen und streifte bei der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel des Golfs. Das Spiegelgehäuse zersplitterte und wurde abgerissen - Schaden ca. 200 Euro. Der entgegenkommende Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht Zeugen zum Unfallhergang, bzw. zum flüchtigen Pkw.

Schwäbisch Hall - Wohnhausbrand - Ursache noch unklar

Am Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr wurde der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Schenkenseestraße gemeldet. Der Brand brach offenbar im Wohnzimmer eines 57jährigen Bewohners aus und beschädigte im weiteren Verlauf das Obergeschoss und den Dachstuhl. Der 57jährige Bewohner erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Sie hatte den Brand schnell im Griff, konnte das Ausbreiten der Flammen schnell eindämmen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.

