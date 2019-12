Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Unfälle - zwei Kälber nachts in Obergröningen

Ostalbkreis (ots)

Aalen - Radfahrer bei Rot über die Ampel - Auffahrunfall verursacht - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 15.45 Uhr wollte ein 51jähriger BMW-Fahrer von der Friedrichstraße in die Stuttgarter Straße abbiegen. Hierbei überquerte jedoch ein Fahrradfahrer die Fahrbahn bei Rotlicht, worauf der BWM-Fahrer stark abbremsen musste. Eine hinter dem BMW nachfolgende 38jährige Hyundai-Fahrerin realisierte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Beifahrerin des BWM rief noch aus dem Fenster nach dem Radfahrer, dieser hielt auch kurz an, fuhr dann aber weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Radfahrer war ca. 50-60 Jahre alt, war mit einer rot leuchtenden Warnweste bekleidet und fuhr ein älteres Touren-/Herrenfahrrad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

Aalen-Ebnat - Rad verloren - Totalschaden

Kurz vor 19 Uhr verlor ein 39jähriger Mitsubishi-Fahrer in Ebnat, auf Höhe des Feuerwehrhauses, das linke Vorderrad, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den Hang hinunter. Der 39jährige blieb unverletzt, der Mitsubishi erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Vermutlich hatte der Fahrer nach einem Radwechsel die Radschrauben nicht wie vorgeschrieben nachgezogen.

Obergröningen - Kälber auf Abwegen - Pkw beschädigt

Kurz nach ein Uhr brachen am frühen Samstagmorgen zwei große Kälber in Obergröningen aus und rannten die Badstraße in nord-östlicher Richtung entlang. Unterwegs rannte eines der beiden Kälber gegen einen geparkten Pkw, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete das Rindvieh in den Wald. Das Rind selbst wurde offenbar nicht verletzt. Der Besitzer und ein benachbarter Landwirt waren bereits auf der Suche nach den zwei Ausreißern. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht.

