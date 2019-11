POL-KA: (CW) Nagold - Zeugensuche nach Parkrempler

Polizeipräsidium Karlsruhe

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Haiterbacher Straße in Nagold wurde am Montag im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr vermutlich bei einem Parkvorgang ein dort abgestellter Ford Kuga beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Fahrer oder eine Fahrerin einer Mercedes Benz C-Klasse älteren Baujahrs. Der Schaden am Kuga wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nagold sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07452 93050 zu melden.

