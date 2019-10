Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz - Zeugen gesucht

Dillenburg (ots)

Herborn

Wieder einmal muss die Polizei wegen einer Unfallflucht ermitteln, weil ein Autofahrer nach einem Parkplatzrempler einfach weggefahren ist. Die Kollision passierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Unfallort ist der Rewe-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße, Unfallzeit war am Mittwoch, 23. Oktober, zwischen 11 und 12.30 Uhr. An einem blauen Audi A 4 entstand hinten rechts ein Schaden von mindestens 500 Euro. Da sich bislang keine Hinweise zu dem Verursacher ergaben,sucht der Unfallfluchtermittler der Polizei Herborn nach Zeugen. Wer hat zur Unfallzeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Unfall zusammenhängen könnten? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin? Wo steht ein seit Mittwoch frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug mit blauer Fremdfarbe? Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

