Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Auto aufgebrochen - Täter von Zeugen gestört?; Audi verkratzt Schlägerei am Forum

Dillenburg (ots)

Hermannstein - Auto aufgebrochen - Täter von Zeugen gestört?

Von Montag auf Dienstag, 15. Oktober, trieb ein Dieb zwischen 18 und 07 Uhr sein Unwesen auf dem Gelände Autohauses in der Hermannsteiner Straße. Der Täter zertrümmerte an einem grauen Chevrolet Captiva mit LDK-Kennezichen die Scheibe der Fahrertür und richtete damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Der Wagen stand auf dem hinteren Parkplatz neben der Werkstatt. Womöglich wurde der Täter durch auftauchende Zeugen gestört. Aus dem Auto fehlt nichts. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Wetzlar/Ehringshausen - Audi verkratzt

Der auf der linken Seite verkratzte schwarze Audi A 6 Kombi parkte zur Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 14 Uhr am Montag, 21. Oktober in der Moritz-Budge-Straße in Wetzlar und der Bahnhofstraße in Ehringshausen. Wo genau der Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstand, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, bitte an die Polizei Ehringshausen, Tel. 06443/8303-0.

Wetzlar - Schlägerei am Forum

Nach mehreren Meldungen über Schlägereien mit mindestens zehn Beteiligten war die Polizei am Mittwoch, 23. Oktober, von 16.35 Uhr bis etwa 17.20 Uhr, mit mehreren Streifen am Forum im Einsatz. Als die Polizei am Ereignisort eintraf, war keine Schlägerei mehr feststellbar. Die Ermittlungen zum Hergang und einzelnen Tatbeteiligungen dauern an. Im Raum stehen eine Beleidigung mit einer anschließenden Auseinandersetzung. Schwerwiegende Verletzungen waren am Einsatzort nicht ersichtlich. Die Polizei stellte mehrere Personalien von mutmaßlich Beteiligten fest und fertigte mehrere Anzeigen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell