Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Dillenburg (ots)

Haiger

Am Mittwoch, 23. Oktober, starb ein 43 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Rodenbacher Straße. Er war gegen 23.15 Uhr mit dem Motorrad von der Straße abgekommen und nach dem Durchqueren eines Vorgartens gegen einen im Hof geparkten Ford Transit geprallt. Der Mann aus Haiger starb noch am Unfallort. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, am Transit ein erheblicher Schaden auf der Beifahrerseite. Nach den ersten Ermittlungen fuhr der 43-Jährige mit einer 600´er Honda über die Landstraße 3044 (die Rodenbacher Straße) von Haiger nach Rodenbach. Aus ungeklärter Ursache kam es dann noch vor der Einmündung nach Haigerseelbach zu dem Verkehrsunfall. Ein Zeuge befand sich kurz vor dem Unfall im Kreisverkehr in Haiger noch hinter dem Motorrad. Zwischen diesem Zeugen und dem Motorrad befand sich nach dessen Angaben kein weiteres Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Feststellung einer möglichen Unfallursache die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachverständigen an. Der Unfallort war bis 03 Uhr voll gesperrt. Noch nicht bekannte Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Dillenburg, Tel 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell