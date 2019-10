Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Fluchten in Großaltenstädten, Niederweidbach, Offenbach, Flammersbach und Beilstein - Roller geklaut - Drogenfahrer - Laterne beschädigt - In Büros eingebrochen - Nissan zerkratzt -

Dillenburg (ots)

--

Nach Unfallfluchten in Großaltenstädten, Niederweidbach und Offenbach bitten die Ermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Sie bitten um Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Hohenahr-Großaltenstädten: Die Außenspiegel zweier geparkten Pkw beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Altenbergstraße. Zwischen Freitagabend (18.10.2019), gegen 19.30 Uhr und Samstagmorgen (19.10.2019), gegen 07.30 Uhr standen der schwarze Passat und der blaue Audi A4 in Höhe der Hausnummer 6. Ohne sich um den rund 600 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte fort.

Bischoffen-Niederweidbach: Nach einem Überholmanöver auf der Landstraße zwischen Oberweidbach und Niederweidbach touchierte ein Golffahrer auf der B255 die Leitplanke. Der Hohenahrer überholte auf dieser Strecke am Freitagnachmittag (18.10.2019), gegen 16.40 Uhr mit seinem schwarzen VW einen weißen Mercedes Vito mit ausländischer Zulassung. Während des Überholvorganges scherte der Benzfahrer plötzlich nach links aus. Bei dem Versuch dem Kleintransporter auszuweichen, verlor der Golffahrer die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte die Schutzplanke auf der linken Seite. Der Benz setzte seine Fahrt in Richtung Niederweidbach fort. Die Schäden an dem Golf und der Leitplanke summieren sich auf mindestens 2.000 Euro.

Mittenaar-Offenbach: Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unfallfahrer auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an einem grünen Suzuki Jimny zurückließ. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer in der Zeit vom 15.10.2019 (Dienstag), gegen 09.00 Uhr bis zum 16.10.2019 (Mittwoch), gegen 19.00 Uhr beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Geländewagens prallte.

Haiger-Flammersbach: Lkw reißt Maschendrahtzaun nieder -

In der Nacht von Mittwoch (16.10.2019) auf Donnerstag (17.10.2019) vergangener Woche fuhr ein Unbekannter in der Daimlerstraße gegen den Zaun der Firma Hailo. Auf eine Länge von knapp 20 Meter beschädigte der Flüchtige den Maschendrahtzaun und drückte hierbei auch mehrere Pfosten aus dem Fundament. Möglicherweise verursachte ein Lkw-Fahrer den rund 2.000 Euro teuren Schaden. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug bitte unter Tel.: (02771) 9070 an die Dillenburger Polizei.

Haiger: Roller gestohlen -

Auf dem Parkplatz des Loh Services in der Rodenbacher Straße verschwand im Laufe des gestrigen Montagmorgens (21.10.2019) ein Motorroller. Die schwarze Maschine des Herstellers "Yamaha" stand dort zwischen 08.25 Uhr und 12.30 Uhr. Die Diebe knackten das Lenkerschloss und machten sich mit dem rund 800 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Drogenfahrt gestoppt -

Mit einer Blutentnahme endete gestern Abend (21.10.2019) die Drogenfahrt eines 21-Jährigen. Eine Streife der Herborner Polizei kontrollierte den Hyundaifahrer gegen 19.00 Uhr in der Walther-Rathenau-Straße. Der Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin und Kokain nach. Er musste mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Danach durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Herborn-Uckersdorf: Gegen Laterne gekracht -

Ein Reifenplatzer löste am Montagnachmittag (21.10.2019) eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen 15.00 Uhr war der 52-jährige Fahrer eines A4 auf der Burgerstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als ein Vorderreifen platzte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er keinen einen Laternenmasten. Der in Herborn lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Schäden an seinem Audi belaufen sich auf rund 10.000 Euro, die an der Laterne auf weitere 2.500 Euro. Der A4 war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Greifenstein-Beilstein: Hoher Schaden nach Unfallflucht -

Ein lauter Knall schreckte Anwohner der Gartenstraße am Samstagabend (19.10.2019) auf. Ein flüchtiger Unfallfahrer war gegen 23.30 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16 geparkten Bulli gekracht. Den Blechschaden auf der Fahrerseite der dunkelgrauen VW Caravelle schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. An dem VW-Bus entdeckten Polizisten rote Farbe. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrer oder dessen rotes Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Am Wochenende in Büros eingestiegen -

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (18.10.2019) bis Montagmorgen (21.10.2019) suchten Diebe die Büros des Bildungswerkes in der Charlotte-Bamberg-Straße auf. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten Schränke und Schreibtische. Ihnen fiel eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Hände. Wer hat die Diebe am Wochenende in der Charlotte-Bamberg-Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Nissan am Lahnhof zerkratzt -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den unbekannte Vandalen an einem schwarzen "Juke" zurückließen. Auf dem Parkplatz im Lahnhof trieben die Täter Kratzer in den Lack des Nissan. Zeugen, die die Täter am Sonntag (20.10.2019), zwischen 16.45 Uhr und 17.20 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell