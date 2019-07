Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorteil ausgebaut

Gescher (ots)

Die Einspritzanlage eines Automotors haben Unbekannte am Wochenende in Gescher gestohlen. Die Täter hatten sich zwischen 01.00 Uhr und 14.00 Uhr an einem VW Golf 5 zu schaffen gemacht, der auf dem Parkplatz einer Schule an der Armlandstraße stand. Um an den Motorraum zu gelangen, hatten die Unbekannten die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und die Motorhaube gelöst. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 2960.

