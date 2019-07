Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Sonntag in Ahaus nach einem Unfall hinterlassen. Der Unbekannte hatte gegen 11.05 Uhr einen grauen Toyota Auris angefahren, der an der Legdener Straße stand. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und gesehen, dass ein brauner Pkw von der Unfallstelle in Richtung Ahaus gefahren sei. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell