Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geräte gestohlen

Borken (ots)

Einen Laubbläser, eine Heckenschere und drei Akkus haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Borken-Weseke gestohlen. Die Geräte hatten in einem unverschlossenen Abstellraum gelagert, der zu einem Betrieb an der Straße Eschwiese gehört. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

