Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Diesel aus Tank gezapft - Metalldiebe in Aßlar unterwegs - Bei Unfall auf der B49 leicht verletzt - Treppenfahrt misslingt - Kia in Wetzlar aufgebrochen -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Über Nacht Diesel abgezapft -

In der Nacht von Mittwoch (16.10.2019) auf Donnerstag (17.10.2019) schlugen Dieseldiebe auf einem Firmengelände in der Ströherstraße zu. Zwischen 17.40 Uhr und 07.00 Uhr parkte dort ein weißer in Polen zugelassener Sattelzug. Die Diebe knackten das Tankschloss und saugten rund 400 Liter Kraftstoff ab. Aufgrund der Menge des Diesels geht die Polizei davon aus, dass die Täter mehrere Kanister benutzten und diese mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Ströherstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar: Metalldiebe unterwegs -

Rund- und Vierkantstangen verschiedenster Metallarten ließen Diebe vom Gelände eines auf Dreh- und Frästechnik spezialisierten Betriebes in der Industriestraße mitgehen. Die Diebe hebelten einen Container auf und griffen sich rund 600 bis 800 kg der Stangen. Die aus Edelstahl, Messing und Aluminium bestehenden Stangen haben einen Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwochabend (16.10.2019), gegen 20.00 Uhr bis Donnerstagmorgen (17.10.2019), gegen 04.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms - B49: Beifahrer bei Crash verletzt -

Ein leicht verletzter Insasse sowie ein Blechschaden von rund 3.000 Euro hatte ein Unfall auf der B49 bei Solms zur Folge. Am späten Donnerstagabend (17.10.2019) war der 24-jährige Fahrer eines Opel Meriva von Wetzlar in Richtung Limburg unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Oberbiel verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Opel, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und prallte gegen einen Zaun. Der aus Gießen stammende Unfallfahrer blieb unverletzt, sein 30-jähriger Mitfahrer erlitt eine Gehirnerschütterung. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Opel hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar: Treppenfahrt endet an Außenspiegel -

Bei dem Versuch sein fahrerisches Können zu zeigen, touchierte ein Radfahrer gestern Nachmittag (17.10.2019) einen in der Hauser Gasse geparkten Audi. Gegen 17.00 Uhr fuhr der 14-jährige Biker die Treppen vom Dom zur Hauser Gasse hinab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und touchierte den Außenspiegel des gegenüber der Treppe stehenden A5 Sportback. Der Jugendliche aus Wetzlar blieb unverletzt. Ein neuer Außenspiegel wird rund 300 Euro kosten.

Wetzlar: Kia aufgebrochen -

In der Christian-Rübsamen-Straße hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem schwarzen Kia abgesehen. Der "Carens" parkte in der Nacht von Mittwoch (16.10.2019) auf Donnerstag (17.10.2019) in Höhe der Hausnummer 70a. Die Täter öffneten den Wagen gewaltsam und suchten nach Beute. Ob sie etwas mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Aufbrechern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell