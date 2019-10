Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Trio lenkt ab und greift in Kasse - Unfallfluchten in Dillenburg und Hörbach - Schildkröten aus Garten gestohlen -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Clio auf Parkplatz beschädigt -

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen in oder aus seinem Fahrzeug beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Hindenburgstraße mit seiner Tür einen roten Renault Clio. Die Fahrzeuge standen am 11.10.2019 (Freitag), zwischen 19.30 Uhr und 22.40 Uhr nebeneinander. Die Tür des Unbekannten schlug gegen das Blech des Clios und hinterließ einen Schaden von rund 300 Euro. Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn-Hörbach: Poller umgefahren und geflüchtet -

Rund 200 Euro wird die Stadt Herborn aufbringen müssen um einen durch einen Unfall beschädigten Poller wieder ordentlich in der Hirschberger Straße zu verankern. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein flüchtiger Autofahrer am Montagmorgen (14.10.2019), gegen 06.15 Uhr, in Höhe der Hausnummer 2, gegen den Poller prallte. Der Pfosten verbog und riss aus der Verankerung. An der Unfallstelle zurückgelassene Fahrzeugteile lassen auf einen schwarzen Golf "4" schließen. Wer hat den Crash beobachtet? Wer kann Angaben zu einem schwarzen Golf "4" mit Unfallschaden vorne rechts machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Werdorf: Schildkröten aus Garten gestohlen -

In der Nacht von Montag (14.10.2019) auf Dienstag (15.10.2019) suchten Diebe ein Freilandgehege für Schildkröten im Mühlenweg auf. Das etwa fünf mal drei Meter große Gehege befindet sich auf einem Privatgrundstück. Die Unbekannten überkletterten den Grundstückszaun und nahmen sechs griechische Landschildkröten mit. Die Polizei sucht Zeugen die die Täter zwischen 20.00 Uhr und 12.30 Uhr im Mühlenweg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen. Zudem bitten sie um Hinweise zum Verbleib der sechs Schildkröten. Zeugen melden sich bitte unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizeistation.

Aßlar: Abgelenkt und in Kasse gegriffen / Polizei fahndet nach drei Dieben -

Am Donnerstag vergangener Woche (10.10.2019) schlug im Rewe-Markt im Walbergraben ein Diebes-Trio. Die drei Männer suchten gegen 18.40 Uhr die Lottoannahmestelle in der Nähe des Postschalters auf. Zwei von ihnen riefen die einzige Mitarbeiterin der beiden Kassen zu sich, die daraufhin den Postschalter unbeaufsichtigt zurücklassen musste. Das Duo lenkte die Mitarbeiterin geschickt ab, so dass der dritte Täter in die Kasse des Postschalters greifen und einen vierstelligen Eurobetrag herausnehmen konnte. Alle drei verließen den Markt. Der Diebstahl fiel erst einige Zeit später auf, als die Postkasse wieder geöffnet werden musste.

Die drei Diebe waren offensichtlich südländischer Herkunft. Sie hatten kurze schwarze Haare, waren zwischen 25 und 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank. Einer der Täter trug einen Vollbart, eine schwarze Baseballmütze sowie eine dunkle Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Sein Komplize war mit einem roten langärmeligen Poloshirt mit weißem Kragen, Bluejeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Der dritte Mann trug ein weißes Sweatshirt, schwarze Hosen und schwarze Schuhe.

- Wer hat die drei Männer am Donnerstag vergangener Woche im Rewe beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Trios machen? - Wo sind die drei Diebe noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell