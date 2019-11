Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule

Pforzheim (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in eine Schule in der Pforzheimer Börthstraße eingebrochen und unter anderem ein Fernseher sowie ein Feuerlöscher gestohlen.

Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Einbrecher in den Vorraum der Turnhalle, der auch als Aufenthaltsraum eines Jugendtreffs genutzt wird. Entwendet wurden ein Fernseher sowie ein Feuerlöscher, den die Täter zu einem späteren Zeitpunkt beim Skaterplatz entleerten und dort liegen ließen. Im Gebäude beschädigten sie außerdem eine Telefonanlage sowie ein Materialschrank. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich tagsüber mit dem Polizeiposten Brötzingen unter 07231/466060 in Verbindung zu setzen.

