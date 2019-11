Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unbekannter klaut Roller

Karlsruhe (ots)

In der Pforzheimer Breslauer Straße hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende einen Motorroller der Marke Nova im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet.

Der Dieb schaffte es trotzt Diebstahlssicherung den vor dem Anwesen Nr. 16 abgestellten Roller zu stehlen. Durch einen Hausmeister konnte am frühen Dienstagmorgen in unmittelbarer Nähe des Tatortes der gestohlene Roller entdeckt werden. Bislang fehlt von dem Täter jedoch jede Spur, weshalb der Polizeiposten Buckenberg auf der Suche nach Zeugen ist, die am vergangenen Wochenende verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Die Hinweisgeber werden gebeten sich tagsüber unter 07231/4550247 zu melden.

