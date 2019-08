Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall mit einem Verletzten - Velbert - 1908080

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen des 15.08.2019, gegen 05:15 Uhr, kam es an der Rützkauser Straße in Velbert zu einem Alleinunfall mit einem Verletzten und über 10.000 Euro Sachschaden. Ein 32-jähriger VW-Fahrer war mit seinem Passat in Richtung Mettmanner Straße unterwegs, als er - nach eigenen Angaben - aus Übermüdung kurz einschlief. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Hierbei erlitt der 32-Jährige Verletzungen, lehnte aber eine medizinische Betreuung vor Ort ab. Der VW wurde durch den Zusammenstoß so massiv beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

