POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/ Heckenbrand

Coesfeld (ots)

Den Brand einer Hecke an der Eversumer Straße in Olfen meldeten aufmerksame Zeugen am Sonntagmorgen (18.08.) um 05.10 Uhr. Die Brandursache ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

