Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des PP Aalen: Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall

Crailsheim: Traktor bei Unfall in zwei Teile gerissen

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter Traktor mit Anhänger die L 1066 aus Richtung Fichtenhaus kommend in Richtung Onolzheim und wollte nach links in einen Waldweg einbiegen. Der nachfolgende Lenker eines Pkw Kia mit einem beladenen Pkw-Transportanhänger scherte zum Überholen aus und erfasste das sich schon im Abbiegevorgang befindende Traktor-Gespann. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor mit Anhänger nach links von der Fahrbahn geschoben und die Zugmaschine in der Mitte auseinandergerissen. Das Pkw-Gespann knickte ein und kam ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 14-jährige Mitfahrer wurde von der Zugmaschine geschleudert und kam unter dem Motor der Zugmaschine zum Liegen und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Der 54-jährige Traktor-Lenker wurde ebenfalls von der Zugmaschine geschleudert und kam im Grünbereich neben der Fahrbahn zum Liegen. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der 53-jährige Pkw-Lenker des Verursacherfahrzeugs wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 35.000 EUR. Die L 1066 war für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme bis 15:45 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An der Unfallstelle waren 3 Streifen der Polizei, 6 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Crailsheim, 3 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und zwei Rettungshubschrauber eingesetzt.

Ilshofen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Samstag um 12:50 Uhr wurde in Ilshofen in der Ludwigstraße eine 95-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator von einem ausparkenden Pkw umgefahren und schwer verletzt. Die Verletzte wurde vor einem Ladengeschäft auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Unfallverursacher wurden durch die Verkehrspolizei Schwäbisch Hall übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07904-94260 erbeten.

Ostalbkreis

Hüttlingen: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Am Samstagmittag um 12:35 Uhr wollte eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin von der B19 aus Wasseralfingen kommend nach links in die B19b einbiegen und übersah einen entgegenkommenden Mazda-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-jährige Mazda-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Unfallverursacherin wurde leichtverletzt. Es entstand Sachschaden von 10.000,00 RUR.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht nach gefährlichen Überholmanöver

Am Samstagabend um 20:05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker eines dunklen PKW-Ford Focus die B19 von Oberkochen kommend in Fahrtrichtung Aalen. Kurz nach der Ausfahrt Unterkochen überholt dieser trotz eines bestehenden Überholverbots mehrere Fahrzeuge, bevor er knapp vor einer entgegenkommenden Fahrerin eines Ford Fiesta Pkw-Lenkerin wieder nach rechts einschert. Die 24-jährige Fahrzeugführerin musste eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Ein weiterer nachfolgender Fahrer eines VW-Golf erkannte dies zu spät und fuhr mit voller Wucht auf den Ford Fiesta auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10.000 EUR. Zeugen konnten an dem flüchtigen Ford Focus das Teilkennzeichen KG- ablesen. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen dunklen Ford Focus geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361-5240 zu melden.

Rems-Murr-Kreis

Fellbach: Vandalismus - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter einen im Fasanenweg geparkten Opel Corsa. An dem Pkw wurde der linke Außenspiegel abgerissen und der Lack zerkratzt. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Fellbach unter Telefonnummer 0711-57720 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Lindenweg ein am Straßenrand geparkter Pkw VW-Fox durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch den Unfall entstand an dem geparkten Pkw ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-PVD-

Telefon: 07151 950-291

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell