Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bocholt (ots)

Am Samstagnachmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 16:30 Uhr der Polizei eine möglicherweise alkoholisierte Autofahrerin auf der Friesenstraße. Eingesetzte Polizeibeamte trafen auf einem Parkplatz an der Friesenstraße das beschriebene Fahrzeug und die beschriebene Autofahrerin, eine 25-jährige Frau aus Gdynia (Polen), an. Ein Alcotest bestätige die deutliche Alkoholisierung der Frau. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutrobe.

