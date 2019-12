Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch & Autos beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Kernen im Remstal: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag, gegen 14:50 Uhr auf der Landesstraße 1199 zwischen Kernen-Stetten und Weinstadt. Eine 69 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah beim Anfahren vom Fahrbahnrand den Opel Zafira eines 64-jährigen Mannes. Dieser wich zwar noch aus, konnte einen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen aber nicht mehr vermeiden. Er und seine 51 Jahre alte Beifahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt.

Waiblingen-Hohenacker: Vorfahrt missachtet

Gegen 10:25 Uhr wollte eine 23-jährige Citroen-Fahrerin am Samstagvormittag von der Lindenstraße in die Bittenfelder Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 57 Jahre alten Fahrerin eines Mercedes Sprinters und kollidierte mit diesem. Die Unfallverursacherin selbst wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt, der entstandene Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Ihr Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Betrunken von Straße abgekommen

Ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr die Dammstraße entlang und kam hierbei alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er mit seinem Auto gegen einen Baum. Den hinzugerufenen Beamten wurde schnell klar, warum der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte: Er war mit über 0,8 Promille alkoholisiert. Er musste sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Weinstadt-Endersbach: Hochwertige Uhren aus Wohnung entwendet

Am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Werkstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden ca. 50 hochwertige Uhren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal: Autos beschädigt

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde an einem in der Friedrichstraße geparktem Pkw Honda Civic der rechte Außenspiegel mutwillig abgetreten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein weiteres Auto wurde in der Lortzingstraße zwischen letzten Donnerstag und Samstag beschädigt. Ein unbekannter Vandale hat dort die Motorhauben eines VW Golfs zerkratzt und einen Schaden in Höhe von weiteren 1000 Euro verursacht. Wer Hinweise zu den Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Schorndorf: Auffahrunfall

Wegen eines anhaltenden Linksabbiegers musste am Sonntag gegen 22.15 Uhr ein 25-jähriger Seat-Fahrer in der Waiblinger Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 38-jähriger Fiesta-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Beim Unfall wurde im Seat eine 21-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

