Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Geldautomat im Visier, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter junger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch vergeblich versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Ortenaustraße zu knacken. Er ging hierbei sehr rustikal vor und schlug wenige Minuten nach 2 Uhr mit roher Gewalt auf den Geldautomaten ein. Von Erfolg war sein Vorhaben allerdings nicht gekrönt; an das gut gesicherte Geldkassettenfach gelangte der Ganove nicht. Unter Umständen dürften die Beobachtungen eines Anwohners und die anschließende Alarmierung der Polizei den Mann von seinem weiteren Vorgehen abgehalten haben. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen sowie eines Polizeihubschraubers konnte der dunkel gekleidete Verdächtige mit schwarzem Rucksack entkommen. Der Geldautomat wurde durch die gewaltsame Einwirkung stark beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch geklärt werden. Beamte der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler.

