Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Bierkisten verloren

Hohberg, Hofweier (ots)

Am Dienstagmorgen verlor ein mit Bierkisten beladener Lastwagen in der Freiburger Straße ein etwa Drittel seiner Ladung. Kurz vor zehn Uhr befuhr der Fahrer des Schwergewichts eine Linkskurve, als das Missgeschick seinen Lauf nahm. Der Fahrer hatte offensichtlich die Bordwand des Lasters nicht ordnungsgemäß verschlossen, was zum Verlust des Gerstensafts führte. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

