Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zündelei und Verschmutzungen in der Kirche

Lahr (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr stellte der Messdiener der Kirche in der Lotzbeckstraße aufgrund einer mutmaßlichen Zündelei im Bereich der Kerzenständer Wachsflecken auf dem Boden fest. Des Weiteren wurden sämtliche Kerzen in diesem Bereich angezündet. Auffällige Verschmutzungen waren außerdem in einer Kirche in der Bismarckstraße aufgefallen. Hier wurden die Sitzbänke stark verschmutz und Bierfalschen sowie Verpackungsmaterial hinterlassen. Wer Hinweise zu den beiden Vorfällen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr.

/jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell