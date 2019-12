Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Wohnhaus - Brand von Altpapiercontainern - Heiße Asche sorgte für Feuerwehreinsatz - Gefährlich überholt - Polizei sucht Zeugen - Strohballen in Brand geraten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Am frühen Montagmorgen warf ein Unbekannter gegen 0.30 Uhr einen Stein gegen ein Küchenfenster im Erdgeschoss einer sozialen Einrichtung in der Düsseldorfer Straße. Dadurch ging das äußere Glas der Doppelverglasung zu Bruch.

Westhausen: Einbruch in Wohnhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen zwei Unbekannte am Sonntag gegen 18.35 Uhr in ein Wohnhaus in der Böhmerwaldstraße ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten der Einliegerwohnung im Erdgeschoss durchsucht hatten, wurden sie von der heimkehrenden Geschädigten gestört und flüchteten über die Terrassentüre. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand Sachschaden von ca. 300 Euro.

Aalen-Waldhausen: Heiße Asche sorgte für Feuerwehreinsatz

Am Sonntagvormittag entsorgte ein 82-jähriger Mann im Ipfweg die noch warme Asche aus seinem Hausofen in einem Pappkarton, den er auf den Sitz seines Fahrzeuges stellte, das in der Garage geparkt war. Durch die noch warme Asche kam es an dem Pappkarton sowie auf der Sitz- und Lehnfläche des Sitzes zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Hausmitbewohner bemerkte diese und verständigte die Feuerwehr, die mit 11 Mann anrückte und den warmen Pappkarton aus dem Fahrzeug entfernte und abkühlte. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 300 Euro beziffert. Weiterer Schaden entstand keiner.

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam am Samstagabend eine 56-jährige VW-Lenkerin gegen 23 Uhr auf der L 1073 von Pommertsweiler in Fahrtrichtung Schäufele nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeuglenkerin erlitt dadurch einen Schock und wurde ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Aalen: Gefährlich überholt - Polizei sucht Zeugen

Als am Samstagabend eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Ford Fiesta gegen 20 Uhr die B 19 von Aalen in Richtung Oberkochen befuhr, kam ihr kurz vor der Abfahrt Unterkochen ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen, dessen Lenker trotz Überholverbot eine Fahrzeugkolonne überholt hatte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste sie eine Vollbremsung einleiten, was der nachfolgende 75-jährige VW-Lenker zu spät bemerkte und auffuhr. An beiden Fahrzeug entstand Totalschaden von insgesamt 10.000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Hinweise auf ihn bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240. Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel Auf der Stuttgarter Straße streifte ein 39-jähriger Mercedes-Lenker am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr beim Fahrstreifenwechsel den Pkw eines dort fahrenden Mercedes-Lenkers, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden ist.

Unterschneidheim: Strohballen in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Unterschneidheim war am Samstag gegen 17.30 Uhr mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen ausgerückt, nachdem es auf einem Feld an der L 2221, kurz vor Sechtenhausen, zu einem Brand von Strohballen gekommen war.

Rainau: Unfall beim Abbiegen

Am Samstagabend verursachte eine 59-jähriger BMW-Lenkerin gegen 18.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro entstanden ist. Zu dem Unfall kam es, als sie von der Combonistraße in Richtung B 290 unterwegs war und kurz vor der Jagstbrücke nach rechts in einen Parkplatz einfahren wollte. Nachdem sie den Blinker nach rechts gesetzt hatte entschloss sie sich in den gegenüberliegenden Parkplatz einzubiegen und übersah dabei den Pkw eines 55-jährigen Toyota-Lenkers, der gerade an ihrem Fahrzeug vorbeifahren wollte.

Ellenberg: Auffahrunfall

Bei stockendem Verkehr kam es am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen zu einem Auffahrunfall. Ein 71-jähriger Daimler-Lenker war auf den Pkw eines 71-jährigen BMW-Lenkers aufgefahren und hatte einen Sachschaden von ca. 8000 Euro verursacht.

Schwäbisch Gmünd: Brand von Altpapiercontainern

Durch einen Zeugen wurde am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr der Brand von mehreren Altpapiercontainern gemeldet, welche an der Hausfassade des Parlergymnasiums in der Haußmannstraße aufgereiht waren. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd versuchte die Streifenwagenbesatzung ein Übergreifen auf das Gebäude durch Handfeuerlöscher zu verhindern. Anschließend löschte die Freiwillige Feuerwehr noch das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 4 Altpapiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau

Nachdem ein 35-jähriger Ford-Lenker sein Fahrzeug gegen 19 Uhr in der Straße An der Oberen Halde abgestellt hatte, ohne einen Gang einzulegen bzw. die Handbremse zu betätigen, rollte der Pkw die abschüssige Straße entlang durch die Einfahrt in den Vorgarten eines Wohnhauses. Dort prallte er gegen die Hauswand und kam dort zum Stehen. An der Hauswand sowie am Pkw entstand Sachschaden von jeweils 1000 Euro.

Mutlangen: Polizei sucht Unfallzeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 14.10 Uhr zwischen einem 66-jährigen VW-Lenker und einer 24-jährigen Citroen-Lenkerin auf der B 298 auf Höhe der dortigen Tankstelle. Die von Spraitbach kommende Citroen-Lenkerin fuhr bei Grün an der Ampel los, um nach links in Richtung Mutlangen abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW-Lenker, welcher mit seinem Tiguan von Schwäbisch Gmünd in Richtung Spraitbach unterwegs war. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Schwäbisch Gmünd um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Vom Besitzer eines Bootes wurde am Samstagnachmittag festgestellt, dass sein Boot sowie der Anhänger beschädigt worden waren, die auf einem Grundstück der Boßlerstraße abgestellt waren. Die Beschädigung dürfte zwischen Freitagvormittag, 13.12. und Samstag, 21.12. erfolgt sein. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: PArkenden PKW beschädigt

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Samstag zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand der Hauffstraße abgestellter VW Passat im Bereich der Fahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte ein 64-jähriger Mercedes-Lenker, als er am Samstag, gegen 13.40 Uhr in der Ziegelwaldstraße rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr und gegen den Pkw einer 51-jährigen Mercedes-Lenkerin fuhr, welche kurz zuvor gegenüber ausgeparkt hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell