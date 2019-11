Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbrüche in Krefeld- Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Zwischen Freitag (08. November 2019) und Sonntag (10. November 2019) registrierte die Polizei eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen im gesamten Krefelder Stadtgebiet.

Im Zeitraum von Samstag (09. November 2019), zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Haus in Krefeld Traar, Bergstiege, gewaltsam ein. Nachdem ein Eindringen durch die Terrassentür und der Hauseingangstür zunächst misslang, gelangten die Einbrecher durch ein Küchenfenster in die Einliegerwohnung und dann in das gesamte Haus, das im Anschluss zielgerichtet von den Tätern nach Beute durchsucht wurde. Ein weiteres Haus im Stadtteil Traar, auf der Erich-Klausener-Straße, wurde ebenfalls Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum von Samstag (09. November 2019), zwischen 19.10 Uhr und 19.40 Uhr, gelangten hier die Täter über die Terrassenüberdachung in die erste Etage des Hauses und durchsuchten es nach Wertgegenständen.

Auch im Stadtteil Fischeln, auf der Oberbruchstraße, wurden Einbrecher aktiv. Am Samstag (09. November 2019), gegen 17.25 Uhr, bemerkte eine Hausbewohnerin zunächst Geräusche aus dem Erdgeschoss ihres Hauses. Bei der Nachschau traf sie auf einen dunkel gekleideten Mann auf der Treppe zum ersten Obergeschoss. Der Unbekannte floh daraufhin durch ein zuvor aufgehebeltes Badezimmerfenster im Erdgeschoss. In unmittelbarer Nähe wurde ein weiteres Haus auf der Oberbruchstraße von Einbrechern angegangen. Hier gelangten zwischen 16.15 Uhr und 19.15 Uhr die unbekannten Täter durch das Aufhebeln einer Gartentür ins Haus. Die mögliche Beute ist noch nicht bekannt. Ebenfalls am Samstag (09. November 2019), in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 21.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus an der Clemensstraße, nachdem man zuvor die Terrassentür aufhebelte.

Ein weiterer Einbruchsversuch in eine Wohnung am Nauenweg, Stadtteil Dießem-Lehmheide, misslang dagegen. In der Zeit zwischen Samstag (09. November 2019), 17.00 Uhr und 21.30 Uhr, versuchten die Unbekannten erfolglos, das Schloss der Wohnungstür durch Manipulation zu öffnen.

Zwischen Samstag (09. November 2019), 17.00 Uhr und Sonntag (10. November 2019), 03.15 Uhr, gelangten Einbrecher durch Hebeln an der Balkontür im Erdgeschoss in eine Wohnung in Krefeld Oppum, Sandberg. Aus der Wohnung wurden Mobiltelefone und Laptops entwendet. Ein weiteres Haus in Krefeld Oppum, Bromeldonk, wurde am Freitag (08. November 2019), gegen 17.45 Uhr, von Einbrechern heimgesucht. Nachdem die Unbekannten sich durch Hebeln an der Terrassentür Zutritt zum Haus verschafften, bemerkten sie hier die anwesende Bewohnerin und verließen daraufhin umgehend das Haus ohne Beute.

Im Krefelder Stadtteil Inrath-Kliedbruch wurden am Freitag (08. November 2019) gleich drei Häuser Opfer von Einbruchsversuchen. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr versuchten die Täter erfolglos, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung am Dahlerdyk aufzuhebeln. Aufgrund zusätzlicher Sicherungen misslang das Vorhaben. In der Zeit zwischen 16.15 Uhr und Mitternacht hielt die Terrassentür eines Bungalows ebenfalls auf dem Dahlerdyk den Hebelversuchen der Einbrecher stand. Auch auf dem Buschhüterdyk war das Vorhaben der Einbrecher nicht von Erfolg gekrönt. In der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 19.15 Uhr versuchten die Täter, eine Balkontür zur Wohnung aufzuhebeln. Auch hier verhinderten zusätzliche Sicherungsvorrichtungen ein Eindringen der Diebe.

Am Samstag (09. November 2019), zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr, gelangten Einbrecher durch Aufhebeln der Balkontür in eine Wohnung auf dem Baakesweg im Krefelder Stadtteil Kempener Feld/Baakeshof. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Stadtteil Cracau, Dießemer Straße. Am Freitag (08. November 2019), in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 13.00 Uhr, gelangten hier Unbekannte zunächst auf das Garagendach und dann durch Öffnen eines auf Kipp stehenden Küchenfensters in eine Wohnung in der ersten Etage. Entwendet wurden Bargeld und Mobiltelefone.

