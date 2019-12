Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Wohnungseinbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Gegen Leitplanke geprallt

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein 42 Jahre alter Fahrer eines Daimler Sprinters am Montag, gegen 9 Uhr beim Befahren der B14 in Richtung Backnang auf Höhe der Ausfahrt Waiblingen-Mitte von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Aspach: Gefährlich überholt

Der Fahrer eines weißen Pkw der Marke BMW befuhr am Montag gegen 10.55 Uhr die L 1115 zwischen Einmündung Kleinaspach und Backnang. Er scherte trotz Gegenverkehr zum Überholvorgang aus und überholte eine Mercedes B-Klasse. Der Mercedes-Fahrer bremste ab und ermöglichte es so dem Raser wieder nach rechts einzubiegen, ehe es zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr kommen konnte. Weitere Geschädigte, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Kirchberg an der Murr: Wohnungseinbruch

In der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter haben hierzu ein gekipptes Fenster zu einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Soweit bislang festgestellt werden konnte, entwendeten die Diebe Bargeld. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei Backnang bittet nun zur Aufklärung der Tat um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

18000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr ereignete. Ein 75-jähriger Ford-Fahrer wechselte beim Befahren der Schorndorfer Straße unvorsichtig die Fahrspur und stieß dabei mit einem links neben ihm fahrenden VW Touran zusammen. Dieser Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

