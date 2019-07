Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Radfahrtraining mit Drittklässlern - Medienvertreter zur Begleitung eingeladen

Coesfeld (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei befinden sich derzeit in den Radfahrtrainings mit den dritten Klassen der Grundschulen. Interessierten Medienvertretern wird die Gelegenheit gegeben, das Radfahrtraining an der Paul-Gerhardt-Schule in Dülmen zu begleiten. Mit Unterstützung durch die Ortsgruppe Dülmen des ADFC findet dort am Montag, 08.07.2019 die nächste Trainingseinheit statt. Medienvertreter, die das Radfahrtraining begleiten möchten, werden gebeten, sich mit der Pressestelle der Polizei in Coesfeld in Verbindung zu setzen.

