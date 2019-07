Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Imbissbude aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Mit Steinen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 03.07.2019 auf Donnerstag, 04.07.2019 die Verglasung einer Imbissbude auf dem Gelände eines Möbelhauses an der Bahnhofstraße in Bösensell eingeworfen. Nach ersten Erkenntnissen ist jedoch nichts gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

