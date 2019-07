Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Zwei Trunkenheitsfahrten

Coesfeld (ots)

Zwei Trunkenheitsfahrten haben die Polizei in Dülmen in der Nacht von Mittwoch, 03.07.2019 auf Donnerstag beschäftigt. Um 23.35 Uhr meldeten Zeugen eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin auf dem Tankstellengelände Auf dem Quellberg in Dülmen. Polizisten führten einen Alkotest durch und veranlassten eine Blutprobe bei der 50-jährigen Dülmenerin. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Um 01.30 Uhr machte ein 22-jähriger Autofahrer auf der Münsterstraße durch seine zügige Fahrweise auf sich aufmerksam. Polizisten stopten die rasante Fahrt und stellten fest, dass der Dülmener Alkohol getrunken hatte. In der Polizeiwache legte er einen Atemalkoholtest ab. Ihn erwarten nun 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell