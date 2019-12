Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Ladendieb - Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

Über eine aufgebrochene Balkontüre sind am Freitag Einbrecher in ein Wohnhaus in der Erwin-Rommel-Straße eingedrungen. Die Diebe nutzen hierzu die Abwesenheit der Bewohner aus. Erbeutet haben sie Bargeld und Silberschmuck. Die Polizei Aalen bittet nun zur Aufklärung der Tat, die in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr verübt wurde, unter Tel. 07361/5240 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Gmünd: Rabiater Ladendieb

Ein 77-jähriger Ladendieb wurde am Samstagmittag dabei beobachtet, wie er in einem Drogeriemarkt zwei Parfüms entwendete und damit den Laden verließ. Noch in dem Geschäftshaus wurde der Dieb von einem Zeugen auf den Vorfall angesprochen. Der Tatverdächtige werte sich, als er zum Drogeriemarkt zurückgeführt werden sollte und verletzte den 49-jährigen Zeugen schwer an der Hand. Erst als Mitarbeiter einer Security-Dienstes einschritten, konnte der rabiate Ladendieb in ein Büro des Drogeriemarkts zurückgeführt werden, wo seine Personalien erhoben und das Diebesgut im Wert von ca. 250 Euro sichergestellt werden konnte. Der Vorfall wurde am Montag polizeilich angezeigt, woraufhin gegen den Ladendieb entsprechende Strafanzeigen eingeleitet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell