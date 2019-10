Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in der Erfurter Straße einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Ein Hausbewohner bemerkte gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche an seinem Anwesen. In der Garage machte sich ein mutmaßlicher Einbrecher zu schaffen. Der Zeuge wählte den Notruf. Sofort ausrückende Polizeikräfte nahmen den 39-jährigen Verdächtigen noch in der Garage fest. Dabei leistete der Mann Widerstand. Die Beamten setzten deshalb ein Distanz-Elektroimpulsgerät ein. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten Werkzeuge und mutmaßliches Diebesgut. Er hatte Kinderspielsachen und Golfbälle in seiner Tasche verstaut. Der 39-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell