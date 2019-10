POL-PPWP: Unfall auf der L503

Polizeipräsidium Westpfalz

Eine regennasse Fahrbahn sowie schlechte Sichtverhältnisse führten wohl am Dienstagabend zu einem Unfall auf der L503. Ein 55-Jähriger befuhr die Straße aus Kaiserslautern kommend in Richtung Trippstadt. In einer Rechtskurve verlor der Mann vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einem 27-jährigen Autofahrer, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Glück im Unglück: Beide Männer blieben unverletzt. Die Autos der Beteiligten mussten abgeschleppt werden. |slc

