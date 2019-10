Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fernsehgeräte illegal entsorgt

Sulzbachtal (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots)

Unbekannte haben in der Pferchstraße mehrere alte Fernsehgeräte illegal abgeladen. Am Montagvormittag stellte die Polizei fünf Röhrenfernseher und eine Lautsprecherbox am Straßenrand fest. Wer die Geräte dort unerlaubt "entsorgt" hat ist aktuell nicht geklärt. Die Beamten bitten um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

