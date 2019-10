Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in Enkenbach-Alsenborn

Enkenbach-Alsenborn (ots)

In insgesamt zwei Häuser wurde über das vergangene Wochenende in Enkenbach-Alsenborn eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich von Samstag auf Sonntag Zutritt in zwei Wohnhäuser und entwendeten dort Schmuck, Kleidung und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Bereits am Freitag suchten Diebe ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Gemeinde auf und versuchten dort einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/369 2620.

