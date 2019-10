Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Maus verursacht Verkehrsunfall

Rodenbach (ots)

Bereits am Donnerstagmittag befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem PKW die L367, auf der sie in Höhe der Ortschaft Rodenbach das Lenkrad des Wagens verriss, auf der regennassen Fahrbahn über die Gegenfahrspur schleuderte und im angrenzenden Straßengraben zum Liegen kam. Ihr Versuch sich selbst wieder aus dem Graben zu befreien scheiterte an dem rutschigen Gras und an drei von vorstehenden Karosserieteilen aufgeschnittenen Fahrzeugreifen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Laut Fahrerin habe sie auf Grund eines Ausweichmanövers die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie sei einer Maus ausgewichen, welche die Straße über-quert habe. Zum Unfallzeitpunkt befand sich kein Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr. Die Unfallverursacherin und die Maus blieben unverletzt.

