Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung am Gebäude der Kreisverwaltung

Kaiserslautern (ots)

Bereits in der Nacht vom 06.10.2019 auf den 07.10.2019, kam es am Dienstgebäude der Kreisverwaltung in der Lauterstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter besprühte einen Teil der Fassade mit Graffiti. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der PI Kaiserslautern 2, unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

