Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streife der Polizei Kaiserslautern in der Kanalstraße eine Fahrradfahrerin auf, die sich in starken Schlangenlinien fahrend fortbewegte. Die 42-jährige Radfahrerin aus Kaiserslautern wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,13 Promille festgestellt. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

