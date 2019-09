Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Volvo auf Parkplatz am Multzentrum beschädigt - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Auf dem Parkplatz am Multzentrum in der Straße "Berliner Platz" beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochabend einen geparkten Volvo und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der Verursacher hatte den PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift und dabei einen erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro verursacht. Der Unfall muss sich in der Zeit von 18:15 Uhr bis 18:35 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

