Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierte BMW-Fahrerin rammt abgestellten Anhänger und fährt weiter Zeuge verständigt die Polizei

Mannheim (ots)

Mit über zwei Promille war am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr eine Mannheimerin mit ihrem BMW unterwegs und beschädigte in der Magdeburger Straße/Gorxheimer Straße einen ordnungsgemäß abgestellten Anhänger. Ohne ihrer Pflicht als Unfallverursacherin nachgekommen zu sein, setzte sie ihre Fahrt in Schlangenlinien fort, wurde aber dabei von einem Zeugen gesehen, der auch unverzüglich die Polizei informierte.

Die BMW-Fahrerin konnte wenig später auf der B 38/Höhe Heppenheimer Straße festgestellt und kontrolliert werden. Nachdem den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug, ordneten sie eine Überprüfung an, die ein positives Testergebnis lieferte.

Auf der Dienststelle waren die Entnahme einer Blutprobe sowie die Anzeige fällig. Sowohl an ihrem Auto als auch am abgestellten Anhänger entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

