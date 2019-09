Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Piaggio-Fahrer verursacht Unfall in der Ahornstraße und wird dabei verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzt wurde ein 79-jähriger Piaggio-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in der Ahornstraße. Eine aus Weinheim stammende VW Golf-Fahrerin befuhr die Ahornstraße in Fahrtrichtung Buchenweg, wollte nach links abbiegen, musste jedoch aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Im gleichen Moment näherte sich der Zweiradfahrer und setzte zum Überholen an, so dass es zur Kollision kam und der Senior stürzte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in das Weinheimer Krankenhaus eingeliefert und weiterbehandelt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

