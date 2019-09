Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Schwarzer Audi nach Unfall gesucht

Neuenhaus (ots)

Bereits am 26.August ist es gegen 19.40 Uhr in der Straße Scholtenstiege zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines Hyundai musste einem schwarzen Audi ausweichen. Hierbei touchierte sie einen Baum. Der Fahrer des Audi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell