Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Diebstahl in Gaststätte - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Montagabend aus dem Lagerraum eines Lokal im Stadtteil Oststadt die Rucksäcke zweier Mitarbeiter.

Die Diebe gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in den Lagerraum des Cafés am Friedrichsplatz und nahmen dort die Rucksäcke von zwei Mitarbeitern an sich. Die beiden Rucksäcke wurden später in einer Toiletten-Kabine des Herren-WCs aufgefunden. Der Inhalt lag auf dem Boden verteilt. Durch die Geschädigten wurde festgestellt, dass jeweils die Geldbörsen mit einem noch nicht bekannten Bargeldbetrag entwendet wurden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Dieben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell